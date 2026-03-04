Câștigător finala Eurovision 2026 România. Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara la Viena – VIDEO

Conferință de presă cu ocazia unei actualizări ORF privind cea de-a 70-a ediție a Concursului Eurovision de la Viena, care va avea loc în perioada 12-16 mai 2026. FOTO: Isabelle Ouvrard / imago stock and people / Profimedia

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România în ediția Eurovision 2026, care se ține la Viena. Juriul național a decis, în urma finalei difuzate miercuri seară de TVR, că dintre toți cei 12 concurenți ajunși în finală, România trebuie să trimită în semifinalele Eurovision 2026 melodia „Choke Me”, cântată de Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu a explicat că melodia sa reprezintă un dialog între propria persoană și „vocile fantomă care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici”.

„Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista conform eurovisionromania.ro.

Eurovision 2026: România va fi reprezentată de Alexandra Căpitănescu

Selecția Națională a început la ora 20:00 și a fost difuzată pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internațional, tvrplus.ro, pe aplicația mobilă TVR+ și pe contul de YouTube al TVR.

Momentul Alexandrei Căpitănescu poate fi urmărit mai jos:

Eurovision 2026: Cine face parte din juriul care a decis ca Alexandra Căpitănescu să reprezinte România la Viena

În finala Eurovision România 2026 juriul a decis, la finalul reprezentanțiilor, cine va reprezenta România în competiția muzicală care anul acesta are loc la Viena. Fiecare jurat a acordat punctaje fiecărei reprezentanții, iar, în final, concurentul cu cele mai multe puncte a fost declarat câștigător.

Tot jurații au decis și finaliștii, după semifinalele Eurovision România. Publicul a trimis, pe lângă cei 10 concurenți aleși de juriu, încă doi artiști în finală – Antonio Pican și Andrei Ursu (WRS), care au strâns cel mai mare număr de vizualizări pe contul de YouTube al TVR.

Din juriul Eurovision România 2026 fac parte:

Andreea Bălan – artistă;

Andrei Tudor – compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision;

Marius Dia – compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional;

Cristian Tarcea – cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție;

Elena Popa – jurnalist, creator de conținut digital Libertatea și solistă a trupei Yolo Band;

Doru Ionescu – jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică;

Cristian Marica Rădoi – redactor-șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

Eurovision 2026: Când află România dacă ajunge în finala de la Viena

Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc în 12 ianuarie, la Viena.

În urma tragerii la sorți, s-a stabilit că în prima semifinală, desfășurată pe 12 mai, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia. În cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, vor concura Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Punctele acordate de juriu se vor combina cu rezultatele votului publicului pentru a stabili cele zece melodii calificate în urma fiecărei semifinale. Acestor 20 de cântece se vor alătura propunerii făcute de Austria, câștigătoarea de anul trecut și care participă automat în finala din 16 mai.

Franța, Germania, Italia și Marea Britanie sunt de asemenea calificate direct în finală, fără să mai participe la selecția din semifinale, grație statutului lor de principali finanțatori.

Eurovision 2026: Celelalte melodii care au ajuns în finala națională

Cele 12 piese care au ajuns în finala Eurovision 2026 România pot fi vizionate pe canalul oficial de YouTube al TVR. Potrivit organizatorilor, numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie ar fi constitui un element de departajare în cazul în care punctajele date de juriu ar fi dus într-o situație de balotaj.

Emy Alupei – „Tili Bom”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Trupa HVNDS – „Dor”

Vanu – „Therapy Enemy”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Yguana – „Happy Birthday”

Antonio Pican – „Humans”

Wrs – „All The Way”

Olivia Addams – „Croco”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”