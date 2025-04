SuperLiga: FCSB, detalii despre starea lui Darius Olaru: „Există acest risc. Închid ochii când îl văd așa”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a oferit detalii despre cum decurge recuperarea lui Darius Olaru, fotbalist care s-a accidentat la umăr în cantonamentul din iarnă și a fost operat.

Oficialul liderului din SuperLiga a anunțat că Olaru și fundașul Joyskim Dawa sunt singurii jucători indisponibili pentru derby-ul cu Dinamo. Partida va avea loc luni, de la ora 20:30, în etapa #7 din play-off.

Mihai Stoica, despre Darius Olaru: „Există riscul unei recidive”

„Singura problemă e Darius Olaru şi, bineînţeles, Dawa, care se ştie, va lipsi o perioadă bună. (n.r. dacă există șanse ca Olaru să revină pe final de play-off) Are 3 luni de la operaţie, există riscul unei recidive până în 4 luni jumate, riscurile sunt foarte mari, ce om poate să permită ca Olaru să rişte?! Pentru ce? Am avea de pierdut un jucător încă un an de zile, cel mai bun jucător, despre ce vorbim?!

Una e să se antreneze, alta… El nu şi-ar respecta multa integritatea corporală, drept dovadă s-a accidentat la un amical. Se bagă la joc la antrenamente, dar e folosit de regulă joker, folosit pentru ambele echipe. Eu închid ochii şi când îl văd aşa… În rest, nu avem probleme. Şi Pantea este 100%”, a declarat MM Stoica, citat de primasport.ro.

Înainte de accidentare, Olaru a adunat în acest sezon 30 de meciuri în tricoul lui FCSB. A marcat 15 goluri și a livrat 7 pase decisive.