SuperLiga: FCSB l-a transferat pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj

Echipa de fotbal FCSB l-a transferat pe atacantul senegalez Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj, a anunțat clubul ardelean, miercuri seara, pe site-ul său oficial, conform Agerpres.

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană. Gheorghiță se afla la ‘U’ sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când ‘studenții’ îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, precizează „U” în comunicat.

Gheorghiță, fost jucător la FC Bihor și Poli Iași, a debutat cu gol în Europa League pentru FCSB, și a bifat deja prima apariție în tricoul „șepcilor roșii” în victoria de la Constanța, cu Farul (1-0), unde s-a remarcat nu doar prin pasa decisivă livrată lui Mikanovic, ci și printr-o ”evoluție completă, atât ofensiv, cât și defensiv”.

Născut la București în data de 16 iulie 2002, Andrei Gheorghiță și-a împărțit perioada de juniorat între cinci echipe locale și din zonele limitrofe: Sportul Studențesc, Regal Sport București, Concordia Chiajna, Sport Team București și Academica Clinceni. Ulterior, a făcut trecerea la CAO 1910 Oradea, pentru care a debutat în liga a treia, în sezonul 2021-2022, urmând ca la finalul stagiunii să fie transferat de o altă formație din al treilea eșalon, FC Bihor.

În vara anului 2023, Gheorghiță a făcut direct pasul la prima ligă, acolo unde a debutat pentru Poli Iași într-o partidă cu CFR din runda inaugurală a sezonului 2023-2024. În 18 septembrie 2023, a marcat primul său gol în Superligă, într-un meci cu FC Botoșani (1-1). În acea stagiune de debut, jucătorul de bandă care poate evolua și atacant central a totalizat 29 de prezențe pentru Poli Iași, reușind să marcheze de două ori și să mai contribuie cu o pasă decisivă.

Gheorghiță a continuat să se evidențieze prin evoluțiile sale de la Poli Iași, a marcat trei goluri și a livrat trei assist-uri în prima parte a stagiunii precedente, iar asta a atras atenția celor de la FCSB.

În tricoul campioanei en titre, a evoluat 45 de minute în victoria din Superligă cu Sepsi, pentru ca, în data de 13 februarie, introdus la pauza partidei cu PAOK din șaisprezecimile Europa League, să înscrie golul victoriei celor de la FCSB (2-1).

Până la finalul stagiunii, Gheorghiță a ajuns la 12 meciuri în toate competițiile și și-a trecut în palmares titlul de campion al României. Înainte de a ajunge la „U”, Gheorghiță a bifat trei partide pentru FCSB și în acest început de an competițional, două în Superligă și una în preliminariile Champions League.

Gheorghiță a evoluat în două partide amicale pentru naționala U21 a Români, împotriva Portugaliei (1-0) și a Olandei (0-2).

Senegalezul Mamadou Thiam a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende. În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, înainte de a reveni la „U” înaintea startului sezonului 2024-2025. În sezonul care i-a adus Universității calificarea în play-off și, ulterior, în cupele europene, Mamadou Thiam a strâns 38 de prezențe, marcând de nouă ori și contribuind cu alte șase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în șapte partide în tricoul lui „U” și a reușit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) și Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru „U” și a contribuit cu 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri.