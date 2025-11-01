SuperLiga: FCSB le suflă în ceafă echipelor din play-off, după o victorie facilă la Cluj

FCSB s-a impus sâmbătă seară pe terenul Universității Cluj, scor 2-0, și a egalat-o la puncte pe Oțelul, ocupanta ultimului loc de play-off, însă formația gălățeană încă nu și-a jucat meciul din această etapă.

După un început bun de meci pentru U, scorul a fost deschis de FCSB, prin Olaru, în minutul 32. Echilibrul din teren s-a rupt după eliminarea lui Murgia, care a primit două cartonașe galbene în trei minute (36` și 39`).

Profitând de superioritatea numerică, FCSB a dominat a doua parte a jocului și a punctat din nou, prin același Olaru, în minutul 56.

Această victorie, a cincea pentru FCSB în 15 etape, a dus-o pe campioana en-titre la 19 puncte, câte are și Oțelul. Galațiul joacă duminică la Hermannstadt, de la ora 17:45.

FCSB, campioana ultimelor două ediții din Superliga României, este în continuare departe de FC Botoșani și Rapid, care se află în fruntea clasamentului cu 31 de puncte fiecare.