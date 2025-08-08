SuperLiga: FCSB s-a despărțit de un fotbalist: „Sunt multe echipe din străinătate care îl doresc”

Alexandru Băluță (31 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrației al campioanei en-titre a României.

Extremă dreapta, Băluță mai avea contract cu FCSB până în vara anului 2026, însă fusese scos din lot de patronul Gigi Becali, astfel că cele două părți au hotărât ca despărțirea să se producă mai devreme.

Alexandru Băluță nu mai este jucătorul lui FCSB

„Băluță azi a încheiat contractul cu noi. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc”, a spus oficialul clubului bucureștean la Prima Sport, potrivit fanatik.ro.

Ajuns la FCSB în 2023, Băluță a înscris 13 goluri și a livrat 12 pase decisive în 81 de partide. Este cotat de Transfermarkt la 900.000 de euro, iar presa din Turcia susține că Erzurumspor, echipă din liga secundă, se află pe urmele sale.

Băluță și-a început cariera la Școala de Fotbal Gică Popescu, iar de-a lungul anilor a mai trecut pe la Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța, Univeersitatea Craiova, Slava Praga, Slovan Liberec și Pușkaș Akademia.