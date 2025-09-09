SuperLiga: Fundașul brazilian Leo Bolgado a semnat cu Rapid

FC Rapid şi CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opţiune de cumpărare, transmite News.ro.

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Ştiu ce atmosferă extraordinară este pe Giuleşti şi abia aştept să intru pe teren în faţa acestor suporteri. Vin cu multă determinare şi sunt gata să dau totul pentru echipă şi să ne îndeplinim obiectivele împreună!”, a declarat Bolgado.

Născut în Brazilia, Bolgado a fost format în acedemiile cluburilor Cruzeiro şi Coimbra, iar în carieră a jucat până acum în ţara natală şi în Portugalia, trecând pe la echipe precum Alverca, Leixões şi Casa Pia.

În vara anului 2024, s-a transferat la CFR Cluj, pentru care a bifat 52 de meciuri în toate competiţiile, marcând 3 goluri şi oferind o pasă decisivă.

Rapid s-a despărțit luni de atacantul Omar El Sawy, împrumutat la Universitatea Cluj.

CFR Cluj s-a despărțit luni de cinci jucători, ceilalți patru fiind atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, transferat la Universitatea Cluj, atacantul francez Beni Nkololo, transferat la Panetolikos, mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița, și fundașul moldovean Daniel Dumbravanu, împrumutat la FC Voluntari.