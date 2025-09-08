SuperLiga: Mijlocaşul Omar El Sawy, împrumutat de Rapid la Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj şi FC Rapid 1923 au ajuns la un acord privind împrumutul, pe durata acestui sezon, al atacantului de bandă dreapta Omar El Sawy (21 de ani).

Născut la Târgu-Mureş, jucătorul cu dublă cetăţenie, română şi egipteană, a început fotbalul la ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, după care a făcut pasul la echipele locale ASA 2013 Târgu Mureş şi CSM Târgu Mureş. După câte un sezon petrecut la aceste două formaţii tot la nivel de juniori, Omar El Sawy s-a alăturat celor de la Csikszereda în vara lui 2019, notează News.ro.

În tricoul ciucanilor, a câştigat Liga de Tineret în sezonul 2020-2021 în urma unei finale cu Viitorul (2-1), pentru ca în stagiunea următoare să debuteze în UEFA Youth League în dubla preliminară cu francezii de la Angers. Anul competiţional 2021-2022 a venit cu un nou trofeu pentru El Sawy care, marcator atât în semifinala cu FCSB, cât şi în finala cu Sepsi, a contribuit din plin la câştigarea Cupei de Tineret. Ba mai mult, în acelaşi sezon, acesta a câştigat, de asemenea, o nouă ediţie a Ligii de Tineret, reuşind să înscrie în ultimul act chiar împotriva Universităţii.

Începutul stagiunii 2022-2023 i-a adus fotbalistului de bandă primul gol în UEFA Youth League, în meciul tur al „dublei” cu Galatasaray. Mai apoi, pentru El Sawy a urmat pasul la echipa de seniori, unde a strâns 21 de prezenţe în liga secundă, reuşind să marcheze o dată, împotriva celor de la FC Buzău (3-2).

Evoluţiile sale au atras atenţia celor de la Rapid Bucureşti, care l-au achiziţionat în vara lui 2023 din tabăra ciucanilor. În sezonul de debut pe prima scenă, El Sawy a evoluat în şase partide, iar după alte trei meciuri în începutul sezonului 2024-2025, a fost împrumutat de către giuleşteni la Sepsi OSK. Acolo, El Sawy s-a integrat aproape instant şi a devenit un om important al echipei, jucând în 24 de meciuri de Superligă şi Cupa României şi contribuind cu şase goluri, alături de două pase decisive.

Jucătorul care a evoluat în două partide în acest început de sezon pentru Rapid are, totodată, un important „bagaj” la nivelul naţionalelor de juniori ale României, evoluând, atât la selecţionata U17 (un meci), cât şi la cele U18 (trei meciuri, un gol), U19 (cinci meciuri) şi U20 (cinci meciuri).