SuperLiga: Gheorghe Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

Fostul internațional Gheorghe Grozav (34 ani) și-a prelungit contractului cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, până în vara lui 2027, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres.

„Gicu Grozav este, deja, un jucător emblematic pentru FC Petrolul, așa încât propunerea noastră privind extinderea contractului a venit absolut firesc. Suntem fericiți că a acceptat-o și sperăm ca el să rămână cât mai mult alături de clubul nostru. Poate, de ce nu, chiar până la finalul carierei!”, a declarat președintele clubului Petrolul, Claudiu Tudor.

Aflat, deja, la cel de-al patrulea sezon consecutiv în tricoul „galben-albastru”, care se adaugă perioadei de mai bine de un an bifată în prima parte a deceniului trecut, Grozav a semnat prelungirea înțelegerii chiar în ziua în care s-au împlinit 12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, care le-a adus „lupilor” calificarea în play-off-ul Europa League.

Cu 147 de meciuri disputate pentru „găzari”, în campionat, Cupa României, Supercupa României și Europa League, Gicu Grozav este, în același timp, cu cele 47 de goluri marcate, unul dintre cei mai prolifici jucători ai clubului în perioada recentă.