SuperLiga: Gigi Becali îl vrea la FCSB pe unul dintre fotbaliștii naționalei

Patronul lui FCSB a recunoscut că și l-ar dori la echipă pe Denis Drăguș, jucătorul eliminat la doar câteva minute după ce a intrat pe teren, sâmbătă seară, în înfrângerea cu Bosnia de la Zenica.

Gigi Becali a spus că îl preferă pe Drăguș „în bandă”, nu atacant central.

„Mie îmi place de Drăguș în bandă. Nu pot să-l iau, că îl luam. Să vină la FCSB dacă nu și-a luat banii acolo. Vorbește, bă, Șumi, că e finul tău. Să vină la FCSB. E cel mai bun fotbalist român la ora asta”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Marius Șumudică, nașul lui Drăguș, nu crede în șansele mutării.

„Nu vine niciodată. Nu renunță el la 1,5 milioane de euro pe an pentru a veni pe un milion. El nu își ia banii la echipa la care e, dar e împrumutat acolo de la Trabzonspor. Are 5 milioane de luat din salarii”, a spus Șumudică la Fanatik, citat de GSP.

România a fost învinsă de naționala Bosniei și Herțegovinei cu 3-1 și și-a compromis definitiv șansele de a mai prinde locul 2 în grupa din preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” vor merge totuși la barajul din primăvară, grație parcursului din Liga Națiunilor.

După victoria cu România, Bosnia păstrează șanse chiar și la câștigarea grupei, însă pentru acest lucru trebuie să se impună pe terenul liderului Austria, marți, la Viena. Naționala noastră va termina pe 3 indiferent de rezultatul partidei cu San Marino.