SuperLiga: Golul spectaculos marcat de Romanchuk a făcut diferența în meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt
Universitatea Craiova a învins echipa FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a cincea din SuperLiga.
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0
Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul central Oleksandr Romanchuk, transferat de trupa din Bănie în această vară de la Kryvbas.
Ucraineanul a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a trecut de un adversar și a șutat puternic, sub bară. Portarul Cătălin Căbuz a plonjat, dar nu a putut interveni.
FC Hermannstadt a fost foarte aproape de golul egalizator în minutul 90+2, când Silviu Lung a respins o minge care părea că a depășit linia porții. Cei din camera VAR au decis că nu a fost gol.
Grație acestui succes, echipa antrenată de Mirel Rădoi a acumulat 13 puncte și a urcat pe prima poziție în clasament. A pierdut puncte doar în prima etapă, când a condus cu 3-0 în meciul cu UTA Arad, dar a fost egalată pe final.
De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne cu trei puncte și ocupă locul 14.
Au evoluat echipele:
- Universitatea Craiova: Lung – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk – Rădulescu, Mekvabishvili (Screciu ’87), Crețu, Ștefan (Ndong ’55) – Houri (Teles ’75), Nsimba (Al-Hamlawi ’74), Băsceanu (Baiaram ’55). Antrenor: Mirel Rădoi
- FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotariu – Balaure (Vuc ’89), Ivanov, Albu (Biceanu ’69) – Buș (Chițu ’68), Neguț (Oroian ’89). Antrenor: Marius Măldărășanu.