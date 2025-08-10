SuperLiga: Golul spectaculos marcat de Romanchuk a făcut diferența în meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt

Universitatea Craiova a învins echipa FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a cincea din SuperLiga.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul central Oleksandr Romanchuk, transferat de trupa din Bănie în această vară de la Kryvbas.

Ucraineanul a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a trecut de un adversar și a șutat puternic, sub bară. Portarul Cătălin Căbuz a plonjat, dar nu a putut interveni.

FC Hermannstadt a fost foarte aproape de golul egalizator în minutul 90+2, când Silviu Lung a respins o minge care părea că a depășit linia porții. Cei din camera VAR au decis că nu a fost gol.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Mirel Rădoi a acumulat 13 puncte și a urcat pe prima poziție în clasament. A pierdut puncte doar în prima etapă, când a condus cu 3-0 în meciul cu UTA Arad, dar a fost egalată pe final.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne cu trei puncte și ocupă locul 14.

Au evoluat echipele: