SuperLiga: Încă o lovitură pentru FCSB. Ce titular s-a accidentat

Risto Radunovic (33 de ani) a acuzat o accidentare, după ce a fost convocat la naționala Muntenegrului pentru „dubla” cu Cehia și Croația, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Fundașul stânga al celor de la FCSB nu a jucat niciun minut pentru Muntenegru și s-a întors la București pentru a începe recuperarea, relatează Digi Sport. Se pare că Risto Radunovic nu s-a recuperat, iar șansele ca el să fie folosit în partida cu Csikszereda, următoarea pentru FCSB, sunt foarte mici în acest moment.

Cel mai probabil, Risto Radunovic va fi înlocuit în flancul stâng de Alexandru Pantea, potrivit GSP.ro.

Csikszereda – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00.

Cei de la FCSB se așteaptă ca Radunovic să fie recuperat pentru următorul meci din SuperLiga, cel cu FC Botoșani, din deplasare.

Aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă campioana României în acest moment. Adrian Șut s-a accidentat în meciul dintre Cipru și România, scor 2-2, și nu va putea fi folosit nici el.

În schimb, Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a recuperat în timp record și s-a întors la antrenamentele FCSB-ului pe 9 septembrie.