SuperLiga: Ioan Varga are ofertă pentru vânzarea CFR Cluj

CFR Cluj și patronul Ioan Varga se confruntă cu probleme financiare. Varga a fost executat silit pentru datorii și i-a fost scos la licitație un ansamblu imobiliar evaluat la 4 milioane de euro, iar CFR Cluj riscă să fie depunctată din cauza întârzierilor la plată, scrie DigiSport.ro.

Ioan Varga ar putea încasa, însă, în curând o sumă importantă din vânzarea clubului CFR Cluj.

Potrivit La Gazzetta, Ioan Varga a primit o ofertă pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni al clubului din Gruia de la omul de afaceri Alin Vădan, care deține compania de betting Don, care este deja sponsor principal la CFR Cluj.

Ioan Varga și Alin Vădan au negociat vânzarea CFR-ului și în vară, dar nu au ajuns la un acord. Negocierile au fost reluate acum, potrivit surselor citate de Digi Sport.

CFR Cluj, pe locul 12

CFR Cluj nu stă bine nici din punct de vedere sportiv. Echipa preluată de curând de Daniel Pancu este abia pe locul 12 în SuperLigă, cu 16 puncte, 9 în spatele Farului, ocupanta ultimei poziții de play-off.