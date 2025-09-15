SuperLiga: Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua
Arbitrii Ionuţ Coza şi Andrei Florin Chivulete vor conduce la centru ultimele meciuri ale etapei a noua a Superligii, care se vor disputa luni, scrie news.ro.
Brigăzile de la cele două confruntări:
Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 18.00
Arbitri: Ionuţ Coza – Romică Bîrdeş, Florian Alexandru Vişan – Cătălin Busi
Arbitri VAR: Rareş George Vidican, George Bogdan Duţă
Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean
Petrolul – Dinamo, ora 21.00
Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Cristian Daniel Ilinca, Răzvan Ştefan Marin – Ionela Alina Peşu
Arbitri VAR: Adrian Viorel Cojocaru, Daniel Mitruţi
Observatori: Liviu Ciubotariu, Iuliuss Nemţeanu
