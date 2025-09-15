SuperLiga: Ionuţ Coza şi Andrei Chivulete arbitrează ultimele meciuri ale etapei a noua

Arbitrii Ionuţ Coza şi Andrei Florin Chivulete vor conduce la centru ultimele meciuri ale etapei a noua a Superligii, care se vor disputa luni, scrie news.ro.

Brigăzile de la cele două confruntări:

Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 18.00

Arbitri: Ionuţ Coza – Romică Bîrdeş, Florian Alexandru Vişan – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, George Bogdan Duţă

Observatori: Teodora Albon, Ioan Mărginean

Petrolul – Dinamo, ora 21.00

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Cristian Daniel Ilinca, Răzvan Ştefan Marin – Ionela Alina Peşu

Arbitri VAR: Adrian Viorel Cojocaru, Daniel Mitruţi

Observatori: Liviu Ciubotariu, Iuliuss Nemţeanu