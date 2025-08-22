SuperLiga: Istvan Kovacs şi Radu Petrescu, arbitrii partidelor de vineri
UTA Arad – Unirea Slobozia și Metaloglobus – Rapid se vor disputa vineri. Meciurile vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 7-a a Superligii:
UTA Arad – Unirea Slobozia, ora 19.00
Arbitri: Istvan Kovacs – Tunyogi Ferencz, Romică Bîrdeş – Iulian Călin
Camera VAR: Sorin Costreie, Marius Mihai Marica
Observatori: Nicolae Grigorescu, Octavian Goga
Metaloglobus – Rapid, ora 21.30
Arbitri: Radu Petrescu – Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Ovidiu Robu
Camera VAR: Cristina Trandafir, Andrei Constantinescu
Observatori: Adrian Vidan, Ştefan Popa.
