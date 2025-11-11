SuperLiga: Kyros Vassaras susține că Dinamo a primit incorect penalty-ul din meciul cu FK Csikszereda

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, susține, într-o analiză publicată pe site-ul oficial al FRF, că echipa Dinamo a primit incorect penalty-ul din care a deschis scorul în partida cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc (4-0), din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Oficialul consideră că VAR nu trebuia să intervină la faza în care jucătorul formației harghitene Erwin Bloj l-a lovit ușor pe Alexandru Musi (Dinamo) în careu în minutul 14, scrie Agerpres.

„CCA dorește să clarifice intervenția incorectă a VAR care a condus la acordarea greșită a unui penalty (n.r. – pentru Dinamo, minutul 19). Nu există nicio eroare clară și evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz (n.r. – intervenția lui Erwin Bloj la Alexandru Musi în careu). Deși există un contact minim pe gheată, acesta nu este suficient pentru a provoca o cădere a atacantului (n.r. – Musi) și nici nu este capabil să oprească adversarul din a ataca sau juca mingea. Nu orice contact este sancționat în fotbal. Nu există un alt contact pe nicio parte a corpului, așa cum a încercat jucătorul dinamovist să simuleze. După o astfel de reacție, arbitrii sunt instruiți să acorde cartonaș galben pentru simulare”, a afirmat Vassaras.

Președintele CCA a explicat și motivul pentru care VAR nu a putut fi utilizat la marcarea liniilor de ofsaid în meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj (scor 0-1). Conform acestuia, „infrastructura actuală a stadionului din Clinceni nu permite întotdeauna o intervenție precisă pentru situațiile de ofsaid din cauza limitărilor tehnice cauzate de poziționarea și unghiul camerelor. Până când camerele nu vor fi repoziționate sau ridicate, trasarea precisă a liniei de ofsaid va continua să fie imposibilă în situații similare”.