SuperLiga: Laszlo Balint, antrenorul Oţelului, a fost operat. Când va reveni la antrenamente

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept, a anunțat clubul sportiv.

“Antrenorul principal al roş-alb-albaştrilor Laszlo Balint a fost supus unei intervenţii chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept şi va reveni zilele următoare la şedinţele de pregătire ale SC Oţelul Galaţi. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, a transmis, joi, Oţelul Galați, pe Facebook, potrivit Organgesport.ro.

Laszlo Balint ar urma să revină la antrenamente zilele viitoare pentru a pregăti meciul cu FC Botoșani, partidă din etapa #9 a Ligii 1, care se va disputa pe 14 septembrie.

Balint antrenează clubul din Galați din luna martie a anului 2025. În acest debut de sezon, Oțelul Galați a acumulat 10 puncte în cele 8 etape disputate, clasându-se pe poziția #10 a clasamentului.

Echipa lui Laszlo Balint a reușit să câștige 2 meciuri în acest sezon. De asemenea, a înregistrat 4 rezultate de egalitate și două înfrângeri, scrie GOLAZO.ro.