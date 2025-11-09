SuperLiga: Laude pentru Rapid, după succesul care a dus echipa lui Gâlcă pe primul loc . „Nu vezi atât de des un jucător cu viziunea lui”

Ovidiu Herea a lăudat Rapidul şi a comparat-o cu un atlet de cursă lungă, după victoria obţinută de giuleşteni sâmbătă seară cu FC Argeş, 2-0, în Superliga, scrie Orange Sport.

Fostul fotbalist a rostit cuvinte de laudă la adresa Rapidului şi a scos în evidenţă modul în care echipa lui Costel Gâlcă temperează jocul în momentele în care se află în avantaj.

De asemenea, Herea este de părere că Rapid ştie să sufere atunci când lasă adversarii să atace. Herea speră ca acest joc practica de Rapid să aducă în continuare victorii pentru Rapid.

„Rapid îmi dă senzaţia unui atlet de cursă lungă. Îşi dozează efortul, începe bine, joacă bine, înscrie. Au un avantaj, dup-aia parcă lasă motoarele, nu le mai turează. Acum, am văzut că Rapidul a făcut o repriză bună. A doua repriză s-au lăsat dominaţi, FC Argeş a venit peste ei.

Până acum a mers foarte bine, să sperăm că va merge şi de acum înainte”, a declarat Ovidiu Herea, la Prima Sport.

Fostul mijlocaş l-a lăudat pe Tobias Christensen, unul dintre cei mai influenţi fotbalişti ai Rapidului.



„În primul rând, Christensen mi se pare, în momentul acesta, excepţional. Pasele pe care le dă, cum reuşeşte să-şi pună în valoare colegii. Nu vezi în Liga 1 atât de des un jucător cu viziunea lui. Cred că şi datorită lui Rapidul se află unde e acum.



Un mijlocaş la închidere iese mai puţin în evidenţă, dar e util (n.r. – Keita). E foarte util în momentul acesta”, a declarat Ovidiu Herea, la Prima Sport.

Rapid a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 35 de puncte, la două puncte de surpriza FC Botoşani, aflată pe locul secund.