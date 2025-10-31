SuperLiga: Linii STB modificate în București pentru meciul Dinamo – CFR Cluj de pe Arena Națională

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că traseele liniilor de transport care converg în zona Arenei Naționale ar putea fi modificate, vineri, pentru buna desfășurare a partidei de fotbal dintre Dinamo București și CFR Cluj programată la ora 20:30.

Potrivit STB, în situația în care circulația rutieră va fi restricționată în zona Arenei Naționale, traseele liniilor de transport 86, 90, 104 și 143 vor fi modificate astfel:

Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 90 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual;

Linia 143 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (linii 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Societatea de Transport București afirmă că pune la dispoziția acestora posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media, potrivit STB.

