SuperLiga: Louis Munteanu, în lacrimi după meciul dramatic cu Dinamo

Dinamo Bucureşti a câștigat spectaculos partidua disputată pe teren propriu, scor 2-1, cu CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Conduși din minutul ’69 de „feroviari”, „câinii” au reușit să întoarcă soarta meciului, după ce a înscris două goluri în ultimele trei minute ale partidei.

Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a plecat în lacrimi de la flash-interviu după înfrângerea suferită pe Arena Națională din Capitală, scrie iAMSport.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani și-a găsit greu cuvintele pentru a descriere care e starea de spirit în gruparea clujeană.

„Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să fie cu o victorie. Din păcate luăm goluri și pierdem. Am considerat că Emerllahu are un unghi mai bun de a marca și mă bucur că a reușit. Prima dată mi-a venit să râd. Bine că a intrat, dar era mai bine dacă era 1-0 pentru noi.

Nu mai e CFR-ul de care spuneai tu. Luăm goluri multe și în ultimele minute, nu știu ce să spun. Suntem supărați cu toții. E dezastru. Mă jur că nu știu ce să vă răspund la ce mă întrebați. Nu știu. Nu îmi imaginam.

Când s-a ajuns ca eu să rămân aici, mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu la finalul meciului de pe Arena Națională.

Dinamo are acum 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea în Superliga, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi sunt pe locul 13, cu 13 puncte. Formația din Gruia se află la șase puncte distanță de ocupanta ultimului loc de play-off, Oțelul Galați.