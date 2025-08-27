SuperLiga: LPF a anunțat programul etapei a 9-a. Decizia luată în privința meciului dintre FCSB și Csikszereda

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, miercuri, programul etapei cu numărul 9 din SuperLiga, care se va desfășura în perioada 12-15 septembrie.

Deși meciul dintre FCSB și Csikszereda ar fi trebuit să aibă la loc la București, cele două echipe au ajuns la un acord pentru inversarea partidei cu cea din retur, Arena Națională urmând să găzduiască East European Comic Con 2025 între 12 și 14 septembrie. Astfel, duelul din turul campionatului se va disputa la Miercurea Ciuc.

Programul etapei #9 din SuperLiga

Vineri, 12 septembrie

Ora 21:00 Universitatea Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16:00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21:30 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Duminică, 14 septembrie

Ora 15:45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18:00 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18:00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21:00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti

Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport şi Digi Sport.