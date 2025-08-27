SuperLiga: LPF a anunțat programul etapei a 9-a. Decizia luată în privința meciului dintre FCSB și Csikszereda
Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, miercuri, programul etapei cu numărul 9 din SuperLiga, care se va desfășura în perioada 12-15 septembrie.
Deși meciul dintre FCSB și Csikszereda ar fi trebuit să aibă la loc la București, cele două echipe au ajuns la un acord pentru inversarea partidei cu cea din retur, Arena Națională urmând să găzduiască East European Comic Con 2025 între 12 și 14 septembrie. Astfel, duelul din turul campionatului se va disputa la Miercurea Ciuc.
Programul etapei #9 din SuperLiga
Vineri, 12 septembrie
- Ora 21:00 Universitatea Cluj – FC Rapid
Sâmbătă, 13 septembrie
- Ora 16:00 UTA Arad – FC Argeş
- Ora 21:30 Universitatea Craiova – Farul Constanţa
Duminică, 14 septembrie
- Ora 15:45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani
- Ora 18:00 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj
- Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Luni, 15 septembrie
- Ora 18:00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
- Ora 21:00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti
Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport şi Digi Sport.
