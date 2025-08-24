SuperLiga: Marian Barbu, Florin Andrei şi Marcel Bîrsan, arbitrii partidelor de duminică
Trei partide se joacă, duminică, 24 august, potrivit programului pentru etapa a şaptea din Superligă, anunțat de LPF. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 7-a a Superligii:
Oţelul Galaţi – CFR Cluj, ora 16.15
Arbitri: Marian Barbu – George Florin Neacşu, Stelian Slabu – Andrei Moroiţă
Camera VAR: Viorel Flueran, Sorin Costreie
Obsrevatori: Corneliu Fecioru, Romulus Chihaia
Universitatea Craiova – Petrolul, ora 18.30
Arbitri: Florin Andrei – Alexandru Vodă, Alexandru Ioan Corb – Iuliana Demetrescu
Camera VAR: Cătălin Popa, Florin Ovidiu Mazilu
Observatori: Adrian Comănescu, Marian Bucurescu
FCSB – FC Argeş. ora 21.30
Arbitri: Marcel Bîrsan – Alexandru Filip, Ionuţ Neacşu – Ionela Peşu
Camera VAR: Adrian Cojocaru, Claudiu Marcu
Observatori: Andrei Ioniţă, Constantin Stătescu.