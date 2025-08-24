SuperLiga: Marian Barbu, Florin Andrei şi Marcel Bîrsan, arbitrii partidelor de duminică

Trei partide se joacă, duminică, 24 august, potrivit programului pentru etapa a şaptea din Superligă, anunțat de LPF. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro.

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 7-a a Superligii:

Oţelul Galaţi – CFR Cluj, ora 16.15

Arbitri: Marian Barbu – George Florin Neacşu, Stelian Slabu – Andrei Moroiţă

Camera VAR: Viorel Flueran, Sorin Costreie

Obsrevatori: Corneliu Fecioru, Romulus Chihaia

Universitatea Craiova – Petrolul, ora 18.30

Arbitri: Florin Andrei – Alexandru Vodă, Alexandru Ioan Corb – Iuliana Demetrescu

Camera VAR: Cătălin Popa, Florin Ovidiu Mazilu

Observatori: Adrian Comănescu, Marian Bucurescu

FCSB – FC Argeş. ora 21.30

Arbitri: Marcel Bîrsan – Alexandru Filip, Ionuţ Neacşu – Ionela Peşu

Camera VAR: Adrian Cojocaru, Claudiu Marcu

Observatori: Andrei Ioniţă, Constantin Stătescu.