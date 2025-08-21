SuperLiga: Mauro Pederzoli, concluzii la două luni de la venirea la Rapid. Ce l-a dat pe spate – „Fantastic! E ceva special”

Mauro Pederzoli, directorul sportiv al Rapidului, a vorbit în exclusivitate cu Gazeta Sporturilor despre începutul de sezon al echipei, dar și despre adaptarea la fotbalul românesc, atmosfera de pe stadionul Giulești și relația cu Costel Gâlcă și patronul Dan Șucu.

Despre obiectivele Rapidului, Pederzoli afirmă că își dorește o clasare pe primele locuri și revenirea în competițiile europene. De asemenea, directorul sportiv se arată mulțumit de relația cu antrenorul Costel Gâlcă și cu patronul Dan Șucu.

În ceea ce privește adaptarea la fotbalul românesc, Pederzoli spune că mai are de învățat, dar în fiecare zi face progrese și înțelege mai bine mentalitatea și caracteristicile jucătorilor din Superligă.

„În fiecare zi e mai bine, desigur, sunt nou aici, am ajuns doar de curând, știam puțin despre fotbalul românesc, dar e diferit când ești aici pentru că realmente, înțelegi mentalitatea, înțelegi caracterele fiecăruia, trebuie să învăț, dar în fiecare zi este mai bine”, a declarat el.

Mauro Pederzoli, a spus că atmosfera de pe GIulești este fantastică: „Când intri aici pentru meci, este ceva special, simți cum fanii joacă pentru noi, este o mare mândrie să jucăm în fața lor și o mare responsabilitate pentru că simțim că trebuie să dăm tot ce avem mai bun, mai ales pentru ei, pentru că merită asta”.