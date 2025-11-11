SuperLiga: Mihai Rotaru explică de ce nu va fi niciodată liniște la echipa lui. „Trăim în Oltenia și asta ne ocupă tot timpul”

Principalul acționar al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a afirmat, în conferința de presă în care a anunțat demisia antrenorului Mirel Rădoi, că este încrezător în echipă și că va face tot ce este posibil pentru a câștiga titlul de campioană în acest sezon al Superligii.

„Prefer să mă gândesc că lucrurile vor fi mult mai bune. Eu nu stau să mă gândesc că îmi este frică de eșec. Pentru mine dorința de victorie este mai mare, este incomensurabil mai mare, decât frica de eșec. 99% sunt focusat pe victorie și dacă e să mutăm soarele de pe cer eu cred că putem și că vom lua campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat oarecum că am pus presiune prin dorința mea, dar toți care sunt în club asta trebuie să învețe, Craiova vrea să ia campionatul, Craiova vrea trofee, vrea performanță. Nu trebuie să ne mai ascundem, cine nu poate, pleacă acasă. Vreau să schimbăm mentalitatea, eu cer performanță”, a declarat Rotaru luni, potrivit Agerpres.

Oficialul craiovean s-a arătat mulțumit și de varianta alegerii unui antrenor străin care să-l înlocuiască pe Rădoi pe banca tehnică.

„Și aseară când am pierdut, și la meciul cu Metaloglobus, nu poate să acuze nimeni jucătorii că nu au vrut, că nu și-au dorit. Mai departe, asta este viața. Din păcate, nu întotdeauna găsim un Ferguson sau un Arsene Wenger, care să ne ducă și să avem continuitate. Este foarte greu pentru mine ca președinte de club să stau să schimb antrenorii. Știam că se poate întâmpla oricând ca Mirel să plece și poate că e mai bine că a făcut-o în final astăzi. Pentru că avem două săptămâni la dispoziție și avem timp ca antrenorul să vină și să cunoască. A fost o decizie grea, dacă să fie antrenor român sau străin. Pentru că un antrenor român ar fi cunoscut mai bine campionatul, dar cred că este decizia corectă pentru că ne dorim să învățăm cât mai multe de la cei care știu mai multe”, a mai spus Rotaru, care a precizat că nu va fi niciodată liniște la echipa sa, pentru că „trăim în Oltenia și asta ne ocupă tot timpul”.

El a afirmat totodată că va fi dispus oricând să lucreze din nou cu antrenorul Mirel Rădoi.

Managerul sportiv al echipei Universitatea Craiova, Mario Felgueiras, a declarat că împreună cu Mihai Rotaru a întocmit o listă scurtă de trei antrenori străini din care se va alege succesorul lui Rădoi.

„Voiam să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru munca depusă. După decizia lui Mirel Rădoi este o perioadă mai complexă și mai complicată pentru noi. Toată noaptea am căutat profilul pe care noi îl știam și criteriile pe care noi vrem să le respectăm. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin. Avem în momentul de față o listă scurtă cu trei antrenori. E un profil de antrenor la care nu vă așteptați, dar este un profil clar pentru noi. Ne dorim un antrenor care să aibă ambiția de a câștiga, dar să vină și cu soluții, să aibă foame de performanță. Clubul ăsta are o dimensiune foarte mare și trebuie să îl respectăm. Cred că e un profil care în România nu există, dar decizia încă nu este luată. Nu este un antrenor cu care eu am lucrat, nu îl îi cunosc personal pe niciunul dintre ei. Cred că este antrenorul care ni se va potrivi. Nu vreau să vorbesc despre țările din care provin, pot spune doar că sunt antrenori străini, sper să aflați cât mai repede”, a afirmat oficialul portughez.

„Mă bucur foarte mult că am colaborat cu Mirel Rădoi, pentru că de mult timp nu am văzut atâta implicare și dorință. Singurul regret pe care îl am este că nu am reușit să îl ajut sută la sută, să avem performanțe împreună, pentru că succesul lui era și al meu. Acum trebuie să ne îndreptăm atenția către viitor, pentru că eu cred că vom avea un viitor bun”, a mai spus Mario Felguieras.

Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova.

Plecarea lui Mirel Rădoi survine după ce echipa a obținut joi prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.