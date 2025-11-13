SuperLiga: Mirel Rădoi, declarație criptică după demisie. „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a murit”

Fostul internațional Mirel Rădoi, care a demisionat, luni, din funcția de antrenor principal al formației Universitatea Craiova, a susținut, într-un mesaj publicat în mediul online, că „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a murit”, scrie Agerpres.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și olteni. Filmul «Știința Campioană» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit», pentru că actorul principal (jucătorii+suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris tehnicianul miercuri, pe contul său de Instagram.

Mirel Rădoi a demisionat luni din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova. Plecarea tehnicianului survine după ce echipa a obținuse prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.

Marți seara, conducerea clubului Universitatea Craiova l-a numit în funcția de antrenor pe portughezul Filipe Coelho (45 ani).

Noul tehnician al echipei craiovene a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.