SuperLiga: Noul antrenor al Craiovei: „Ar fi fost imposibil să refuz o echipă așa de mare”

Portughezul Filipe Coelho a declarat miercuri, în conferința de presă în care a fost prezentat oficial în funcția de antrenor principal al echipei Universitatea Craiova, că i-ar fi fost imposibil să refuze „o echipă așa de mare”, subliniind că a venit pentru a face performanță, nu pentru bani, scrie Agerpres.

„Sunt foarte fericit și motivat să conduc o echipă așa de mare cum este Universitatea Craiova. Sperăm că împreună să reușim să construim ceva special. Avem nevoie de toți să fie alături de noi pentru a fi mult mai puternici. Obiectivul este să muncim în fiecare zi cu multă motivație pentru a construi ceva important aici. Însă nu voi reuși nimic de unul singur. Numai împreună, antrenori, jucători, conducători și suporteri, putem construi o echipă mare. Nu pot să promit titlul sau alte lucruri de genul acesta. Însă promit că vom munci mult pentru a câștiga toate partidele pe care le vom disputa, apoi vom vedea. Suntem aici pentru a obține rezultate foarte bune. Pentru mine a fost ușor accept. Ar fi fost imposibil să refuz o echipă așa de mare precum Craiova. Nu am venit aici pentru bani, am venit pentru calitatea echipei și pentru performanțele pe care le pot obține cu ea. Sunt un antrenor care crede în el și în jucătorii săi. Pregătesc foarte bine meciurile și ofer respect maxim de la primul om din club până la președinte și patron”, a afirmat el.

„Mi-am făcut temele înainte și știu că Universitatea a fost în anii ’80 o mare echipă și că se numea Craiova Maxima. A jucat împotriva celor de la Benfica în semifinale. Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru a câștiga titlul după o pauză lungă. Am văzut multe meciuri pentru a cunoaște lotul, echipa și atmosfera de aici. Știu de rivalitatea cu alte cluburi, dar, să fiu sincer, concentrarea mea va fi în totalitate pe echipa noastră, pe jocul nostru. În ceea ce privește componența staffului, încă mai lucrăm, cred că îl vom anunța în câteva zile”, a adăugat portughezul.

Filipe Coelho susține că va păstra lucrurile bune de la predecesorul său, Mirel Rădoi, dar va implementa și o parte din propriile sale idei. Antrenorul mai afirmă că singurul lucru la care s-a gândit de când a ajuns la Universitatea Craiova a fost prima partidă, cea cu FC Argeș din 21 noiembrie.

„Eu nu simt nicio presiune, doar o mare motivație. Așa trebuie să fie și grupul, motivat meci de meci. Ar fi o mare greșeală să ne gândim prea departe, la faptul că suntem implicați în trei competiții. Cel mai important este să ne gândim la următorul meci și să luăm totul pas cu pas. Sincer vă spun, primul meci, cel cu FC Argeș, este singurul la care mă gândesc de când am venit aici”, a mai spus el.

Marți seară, conducerea clubului Universitatea Craiova l-a numit în funcția de antrenor pe portughezul Filipe Coelho (45 ani).

Noul tehnician al echipei craiovene a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.

Mirel Rădoi a demisionat luni din funcția de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova. Plecarea tehnicianului a survenit după ce echipa a obținuse prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în SuperLiga.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.