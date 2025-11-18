SuperLiga: „Nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off”. Victor Pițurcă analizează cursa pentru titlu
Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani), a vorbit despre configurația actuală a SuperLigii și despre șansele echipelor implicate în cursa pentru titlu, scrie GSP.ro.
Deși campioana en-titre, FCSB, a avut un start de sezon dezamăgitor, tehnicianul crede că roș-albaștrii pot reintra în calcule dacă prind un loc în play-off.
După 16 etape, FCSB se află doar pe locul 9, cu 20 de puncte, la 5 distanță de poziția a 6-a, ocupată de Farul.
Pițurcă spune însă că situația se poate schimba rapid:
- „E surprinzător clasamentul, mai ales că Botoșani a fost lider câteva etape. Au lot, au antrenor, iar Rapid vine tare din urmă, tot cu un antrenor bun. Campionatul este deschis.
- La CFR Cluj văd șanse minime să mai recupereze, nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off, chiar dacă lotul e superior unor echipe aflate acum acolo”.
Despre FCSB, fostul selecționer rămâne optimist:
- „Cred că FCSB va reveni. Depinde mult de următorul meci. Dacă mai pierd puncte, se complică situația.
- Dar dacă intră în play-off, au 100% șanse la titlu. Se înjumătățesc punctele, meciurile sunt directe, altă concentrare. FCSB are, după părerea mea, cel mai bun lot”.
Victor Pițurcă a fost selecționerul naționalei României în perioadele 2004-2009 și 2011-2014, timp în care a obținut 28 de victorii dintr-un total de 56 de meciuri oficiale pe banca României.
De asemenea, a pregătit Steaua București, clubul pentru care a și evoluat, în intervalele 2000-2002 și 2002-2004, iar în 2010 a antrenat actuala FCSB.
Tehnicianul nu a mai activat din 2020, de la mandatul avut la Universitatea Craiova.