SuperLiga: „Nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off”. Victor Pițurcă analizează cursa pentru titlu

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani), a vorbit despre configurația actuală a SuperLigii și despre șansele echipelor implicate în cursa pentru titlu, scrie GSP.ro.

Deși campioana en-titre, FCSB, a avut un start de sezon dezamăgitor, tehnicianul crede că roș-albaștrii pot reintra în calcule dacă prind un loc în play-off.

După 16 etape, FCSB se află doar pe locul 9, cu 20 de puncte, la 5 distanță de poziția a 6-a, ocupată de Farul.

Pițurcă spune însă că situația se poate schimba rapid:

„E surprinzător clasamentul, mai ales că Botoșani a fost lider câteva etape. Au lot, au antrenor, iar Rapid vine tare din urmă, tot cu un antrenor bun. Campionatul este deschis.

La CFR Cluj văd șanse minime să mai recupereze, nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off, chiar dacă lotul e superior unor echipe aflate acum acolo”.

Despre FCSB, fostul selecționer rămâne optimist:

„Cred că FCSB va reveni. Depinde mult de următorul meci. Dacă mai pierd puncte, se complică situația.

Dar dacă intră în play-off, au 100% șanse la titlu. Se înjumătățesc punctele, meciurile sunt directe, altă concentrare. FCSB are, după părerea mea, cel mai bun lot”.

Victor Pițurcă a fost selecționerul naționalei României în perioadele 2004-2009 și 2011-2014, timp în care a obținut 28 de victorii dintr-un total de 56 de meciuri oficiale pe banca României.

De asemenea, a pregătit Steaua București, clubul pentru care a și evoluat, în intervalele 2000-2002 și 2002-2004, iar în 2010 a antrenat actuala FCSB.

Tehnicianul nu a mai activat din 2020, de la mandatul avut la Universitatea Craiova.