SuperLiga: „O echipă greu de combătut”. Ce a spus Sorin Cârțu despre o altă echipă care se bate pentru titlu

Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a analizat Rapidul condus de Costel Gâlcă, ocupanta locului secund în acest moment în Superliga, scrie gsp.ro.

Președintele Universității Craiova a numit Rapidul o „echipă greu de combătut” și a vorbit de Costel Gâlcă, fostul antrenor din Bănie.

„E mai greu să menţii şi locul 1, şi situaţia asta cu toate meciurile în care eşti favorit, că mereu te pun ca favorită. Succesul e greu de gestionat. Cel mai mare stres e la retrogradare, că acolo e mult mai dificil.

Îmi place Rapid cum e anul ăsta, mai ales că e condusă de fostul nostru antrenor şi mi-ar fi plăcut ca acest parcurs să-l fi avut şi la noi. E o echipă care şi-a meritat punctele, nu sunt meciuri să zici că a câştigat puncte cu şansă.

Poate doar cu FC Argeş a fost meciul disputat. Îmi place atmosfera din jurul lor, în special la meciuri, e o forţă pe teren propriu, o echipă greu de combătut. E bine să avem confruntarea asta sportivă între noi, că sunt două echipe foarte iubite în România.

Pentru noi, o cumpănă mare a fost Sarajevo şi aici toate părţile, în special acţionarii şi banca tehnică, au gestionat situaţia respectivă”, a declarat Sorin Cârțu, conform orangesport.ro.