SuperLiga: O nouă plecare de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a renunțat la fotbalistul cu 50 de meciuri în Bănie

Marți, 12 august, Universitatea Craiova a mai anunțat o plecare. Este vorba despre Basilio Ndong, ajuns la Universitatea Craiova la începutul anului 2023. Fundașul stânga a strâns 50 de meciuri pentru clubul din Bănie, însă în actualul sezon nu a fost luat în calcul de către antrenorul Mirel Rădoi, relatează Digi Sport.

Pentru aducerea sa, Universitatea Craiova le-a plătit norvegienilor de la Start suma de 200.000 de euro. 65 de minute cu Sarajevo și 36 de minute cu Hermannstadt a prins Basilio Ndong în actualul sezon sub comanda lui Mirel Rădoi.

Fotbalistul de 26 de ani este din Guineea Ecuatorială.

„OFICIAL – Mulțumim, Basilio Ndong! Clubul Universitatea Craiova și Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor!”, a transmis Universitatea Craiova.