SuperLiga: O retrogradare „nu o să fie un capăt de lume”, spune un antrenor

Csikszereda și FCSB au terminat la egalitate la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în etapa a noua din SuperLiga României. În ciuda jocului și a rezultatului bun, Csikszereda se află în continuare pe loc de retrogradare, cu 3 puncte în 9 meciuri.

Robert Ilyes a avut o intervenție telefonică în emisiunea Liga Digi Sport de miercuri, 17 septembrie, în care a vorbit despre jocul echipei sale.

Acesta a anunțat că dorește în continuare ca echipa sa să practice un fotbal frumos, chiar dacă ar putea retrograda la finalul sezonului.

”A trebuit să mă pun la dispoziția clubului. Trebuie să lucrez cu ce jucători mi se aduc. Dar mă bucur că pot să lucrez în liniște și trebuie să îmi fac treaba cât mai bine. Mie îmi place să joc fotbal. Încercăm cu ce avem să practicăm un fotbal frumos.

Încercăm să rămânem în prima divizie. Dacă nu, nu o să fie un capăt de lume”, a declarat Robert Ilyeș la Digi Sport.

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioană, FCSB, în etapa a noua din Superligă.