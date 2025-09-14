FCSB, în cădere: doar remiză cu Csikszereda / Becali: „Am pierdut un an. Nu mai avem șanse la play-off”

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioană, FCSB, în etapa a noua din Superligă.

Campioana nu se regăseşte nici atunci când joacă împotriva echipelor care candidează la retrogradare, transmite News.ro

La Miercurea Ciuc, bucureştenii au avut o primă ocazie pin Bîrligea, în minutul 16, când şutul atacantului roş-albaştrilor a fost respins de Pap. Miculescu l-a încercat şi el pe Pap, în minutul 26, dar prima repriză s-a încheiat fără gol marcat

Imediat după pauză Dolny a trimis puţin peste poartă, în minutul 46, iar în minutul 55 oaspeţii au deschis scorul. Corner Florin Tănase şi gol cu capul marcat de Edjouma. Reacţia gazdelor a venit odată cu şutul lui Anderson Ceara, scos de Târnovanu de sub bară. Ciucanii au egalat în minutul 81, prin autogolul lui Pantea, care a deviat în propria poartă. Mamadou Thiam a şutat în minutul 86 şi Pap a prins, iar partida de la Miercurea Ciuc s-a terminat la egalitate, 1-1.

FCSB a ajuns la patru meciuri egale şi este pe 12, cu doar şapte puncte. FK Csikszereda a bifat al treilea punct stagional şi se află pe poziţia a 15-a.

După meci, patronul FCSB a declarat la Digisport: „Senzația e că am pierdut un an. Nu mai avem șanse de playoff. Nu ai cum să mai ajungi (n.r. pe Universitatea Craiova, la 16 puncte diferență)”

CSIKSZEREDA: Pap – Bloj (Szalay 83), Hegedus, Palmeş, Paszka – B. Vegh (Dusinszki 83), Veres – Anderson Ceara, Bakos (A. Gergely 90), B. Szabo (Jebari 67) – Dolny (Eppel 67). ANTRENOR: Robert Ilyes

FCSB: Târnovanu – Cercel (M. Toma 46), Graovac, Baba Alhassan, Pantea – Olaru (Edjouma 46), Lixandru – Miculescu (Mamadou Thiam 46), Fl. Tănase (Chiricheş 70), Cisotti (Octavian Popescu 79) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: B. Vegh 21 / Baba Alhassan 57

Arbitri: Iulian Călin – George Neacşu, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Iulian Dima – Marian Barbu