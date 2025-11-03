SuperLiga: „Oricum sunt trist!”. Reacția patronului de la Universitatea Craiova după meciul cu Rapid

Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, scor 2-2, duminică seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

Giuleștenii păreau că se îndreaptă spre o victorie mare în Bănie, însă au fost egalați la ultima fază a meciului, dintr-un penalty transformat de Nsimba (90+9`). Pentru Rapid au marcat Christensen (16`) și Kramer (74`), în timp ce primul gol al Craiovei a fost înscris de Rus (29`).

Duelul a fost comentat la final din studioul Fotbal Show de la Prima Sport de moderatorul Silviu Tudor Samuilă şi invitaţii Ovidiu Herea, Aurel Ţicleanu şi Emil Grădinescu. Prin telefon a intervenit şi Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova.

Omul de afaceri este de părere că echipa sa merita să aibă parte de o diferenţă mai clară pe tabelă şi spune că este supărat pe acest rezultat, deşi oltenii au egalat la ultima fază.

„Un fotbal intens, jucat cu plăcere, cu presiune, cu calitate. Un fotbal care a plăcut. Am arătat bine în seara asta. Aveam acelaşi discurs şi dacă pierdeam meciul. Oricum sunt trist! Sunt supărat, fotbalul a fost nedrept în seara asta, n-a ţinut cu cei puternici, curajoşi, mai buni. A reparat pe final puţin, că am egalat, dar altfel trebuia să fie dominare pe tabelă aşa cum a fost în teren.

La 1-0 pentru ei am zis că batem 4-1! Aşa am zis-o, la cum arată. Era aproape imposibil să nu vină golul. Am început a doua repriză la fel, să punem presiune mare pe arbitru, care i-a scos din 16 metri şi i-a adus la 30 de metri de poarta noastră de două ori. Le-a dat două faulturi ce nu erau, eram chiar în apropiere la fazele acelea, era atac la minge, n-a fost nimic.

Le-a dat timp de respiro ceea ce a creat un sentiment de frustrare în rândul suporterilor, la nivelul băncii tehnice, a jucătorilor”, a spus Mihai Rotaru, în exclusivitate pentru Prima Sport.