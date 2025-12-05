SuperLiga: Oţelul Galaţi a învins clar Unirea Slobozia, scor 3-0
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.
Golurile au fost marcate de Conrado ’13, Paulinho ’21 şi Andrezinho ’79.
Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev (Rus ’86), Zivulic, P. Iacob, Conrado – Lameira (Chira ’86), Joao Paulo – Bordun (Sandu ’59), N. Pedro (Patrick ’80), Andrezinho (A. Ciobanu ’80) – Paulinho. Antrenor: Laszlo Balint
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Safronov, Antoche, Şerbănică – Coadă (Purece ’46), V. Pop (Deaconu ’67), Jeno (Hamdiu ’67) – Bărbuţ (Said ’67), Afalna, Papeau (Dulcea ’86). Antrenor: Andrei Prepeliţă
Cartonaşe galbene: Zhelev ’85 / Afalna ‘30
Arbitri: Marcel Bîrsan – Sebastian Eugen Gheorghe, Cristian Daniel Ilinca – Vlad Baban
Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Iulian Dima
Observator: Cristian Nica