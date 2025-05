SuperLiga: Pe ce atacant mizează Dinamo sezonul viitor

Dinamo se lansează puternic pe piața transferurilor în această vară, în care vrea să aducă 10 jucători pentru a compensa lipsurile din sezonul recent încheiat și plecările, scrie Golazo.ro.

Vor reveni și unii fotbaliști după împrumuturi, iar cu alții se negociază continuarea colaborării. Andrei Nicolescu a explicat punctual situația în privința unora dintre ei.

„Alberto Soro își încheie împrumutul [la Chaves]. N-a reușit să promoveze acolo, cu echipa. Atunci devenea jucătorul lor. E o provocare pentru noi. Va trebui să găsim o soluție. Este clar că el nu s-a adaptat la stilul și modul în care gândește Kopic echipa și la stilul în care jucăm. Și atunci e clar că trebuie să găsim o soluție pentru el. Cu Milanov suntem încă în negocieri, vedem în funcție de ce opțiune are și el și eu noi să putem să mergem mai departe un an. Legat de Boateng (n.r. care mai are un an de contract), suntem pe repede-înainte și acolo, credeți-mă, dar nu e atât de ușor. Și la întrebarea «De ce nu l-am semnat de la început pe Kennedy mai mult de doi ani?», răspunsul e că aia a fost singura condiție pe care a pus-o în momentul în care a semnat contractul. Eddy Gnahore mai are contract cu noi și ne bazăm pe el. Am primit ofertă pentru Cîrjan și n-am acceptat-o. pentru că noi vrem să construim la Dinamo”, a spus Nicolescu la 48TV, televiziunea clubului.

Președintele dinamoviștilor a vorbit și despre pariul său pentru sezonul 2025-2026: „Așa cum anul trecut am făcut niște pariuri, Mărginean, Roșca, anul ăsta fac un nou pariu și o să vedem ce va însemna Luca Bărbulescu pentru Dinamo anul viitor. E un pariu și eu sunt convins că acest copil are talentul și potențialul să însemne ceva foarte important pentru Dinamo”.

Luca Bărbulescu (18 ani), fotbalist care joacă pe poziția de atacant central, este cea de-a doua achiziție realizată de trupa lui Zeljko Kopic (47 de ani) pentru sezonul viitor, după Cristian Mihai.