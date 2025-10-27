SuperLiga: Președintele Rapidului a dezvăluit pe cine vrea să aducă la echipă de la o rivală

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre strategia clubului, chiar înainte de meciul cu Unirea Slobozia, care se dispută luni, 27 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Rapid se află acum pe locul doi în clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani şi cu echipa de pe locul 3, Universitatea Craiova.

Giuleștenii au în campionatul actual trei victorii (2-1 cu FC Botoșani, 2-0 cu UTA, 3-1 cu Farul), două rezultate de egalitate și o înfrângere, potrivit LPF.

Doar nouă goluri a încasat Rapid în ediția curentă, cele mai puține dintre toate competitoarele.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit la GSP despre importanța meciului cu Unirea Slobozia pentru giuleșteni, dar și despre perioada de transferuri din iarnă, în care Rapid va încerca să aducă un mijlocaș ofensiv de la o rivală din SuperLigă.

„„Meciul cu Slobozia este foarte important, mai ales că vine după victoria cu Dinamo. Dacă batem astăzi, chiar dăm importanță punctelor luate cu Dinamo, care este o contracandidată. E un meci foarte important. Nu știu dacă e vorba că ne distanțăm foarte mult, oricum se vor înjumătăți punctele. Practic, arătăm că ne batem acolo sus”, a declarat Angelescu.

Acționarul minoritat de la Rapid a precizat că principala țintă a echipei este Alin Fică, jucătorul care acum evoluează la CFR Cluj și pe care giuleștenii au încercat să îl transfere în vara.

„Avem jucători pe care îi urmărim. Cum am zis, căutăm un mijlocaş ofensiv. Avem listele făcute. Mauro se ocupă împreună cu Costel, cu toată lumea din club, ştim ce ne dorim în iarnă. Sperăm să reuşim să aducem mijlocaşul pe care îl dorim. Poate să fie Fică sau altcineva”, a mai declarat Angelescu.