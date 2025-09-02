SuperLiga: Președintele Rapidului, mesaj pentru șeful FRF. „Sunt foarte nemulțumit”

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la FC Rapid, a criticat arbitrajul din primele etape ale Superligii, unde echipa sa se află în prezent pe poziția a 2-a, la două puncte în spatele Craiovei.

El susține că Rapidul are „5 penalty-uri neacordate în 8 etape”.

„Îl împinge pe Petrila cu două mâini, nu există să nu dai penalty la așa ceva, e foarte clar. Eu am spus, le număr (n.r. greșelile de arbitraj). Avem 5 penalty-uri neacordate în 8 etape. Rapid n-a primit niciun penalty de când a început campionatul și sunt deja 5 clare. Nu știu ce sa zic, poate supărăm”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport, potrivit Golazo.ro.

Reprezentantul Rapidului a avut un mesaj pentru președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

„Pot să-i transmit că deși Rapidul n-a pierdut niciun meci, eu sunt foarte nemulțumit de arbitraj, deci nu e nemulțumire doar atunci când pierzi. La niciuna dintre acele 5 faze nu s-a dus nimeni la VAR. Să se uite Răzvan Burleanu la acel henț din meciul cu Oțelul care ne-a privat de două puncte. Eram la egalitate cu Craiova acum”, a adăugat Victor Angelescu.