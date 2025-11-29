SuperLiga: Prima înfrângere pentru Daniel Pancu. CFR Cluj, surclasată de FC Argeș
CFR Cluj a pierdut meciul disputat împotriva echipei FC Argeș, scor 0-3, la Mioveni, în etapa a 18-a din SuperLiga.
Mingea a ajuns pentru prima oară în poarta lui Hindrich în minutul 19, însă reușita lui Rață a fost anulată pentru ofsaid.
FC Argeș – CFR Cluj 3-0, în etapa #18
Gazdele au deschis scorul în minutul 40, când Matos a transformat un penalty acordat pentru un henț comis de Louis Munteanu.
FC Argeș s-a desprins în prelungirile primei reprize, când Borța l-a învins pe Hindrich cu un șut în vinclu, dintr-un unghi dificil.
Piteștenii au marcat pentru 3-0 în primele secunde din repriza secundă: Matos a trimis mingea în fața porții, iar Bettaieb a punctat.
Grație acestui succes, echipa antrenată de Bogdan Andone a acumulat 30 de puncte și ocupă locul 5 în clasament. De cealaltă parte, CFR Cluj a înregistrat prima înfrângere de la sosirea lui Daniel Pancu și se află pe 11, cu 19 puncte.
Au evoluat echipele:
- FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Seto, Rață (Radescu ’75) – Pîrvu (Tofan ’90+2), Bettaieb (Manole ’90+2), Matos (Moldoveanu ’75). Antrenor: Bogdan Andone
- CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie (Coco ’81), Camora (Abeid ’73) – Emerllahu, Djokovic (Muhar (’46), Keita (Fică ’46) – Cordea (Badamosi ’59), Munteanu, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu.