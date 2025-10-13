Sari direct la conținut
SuperLiga: Programul etapei a 15-a. Când joacă Dinamo cu CFR Cluj

Răzvan Patriche, după meciul Dinamo București-FCSB, pe 30 martie 2025. FOTO: VLAD BEREHOLSCHI / imago sportfotodienst / Profimedia

LPF a anunţat, luni, programul etapei a XV-a a Superligii. Meciul Dinamo – CFR Cluj este programat vineri, 21 octombrie.

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Meciurile din etapa a 15-a a SuperLigii:

Vineri, 31 octombrie

Ora 20.30 Dinamo București – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeș

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus București

Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oțelul Galați

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 3 noiembrie

Ora 17.30 Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploiești – FC Botoșani

