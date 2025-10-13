SuperLiga: Programul etapei a 15-a. Când joacă Dinamo cu CFR Cluj
LPF a anunţat, luni, programul etapei a XV-a a Superligii. Meciul Dinamo – CFR Cluj este programat vineri, 21 octombrie.
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
Meciurile din etapa a 15-a a SuperLigii:
Vineri, 31 octombrie
Ora 20.30 Dinamo București – CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 1 noiembrie
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeș
Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB
Duminică, 2 noiembrie
Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus București
Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oțelul Galați
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid
Luni, 3 noiembrie
Ora 17.30 Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Petrolul Ploiești – FC Botoșani
