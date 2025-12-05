Sari direct la conținut
SuperLiga: Programul etapei a 22-a
Sebastian Andrei Borza îl felicită pe Constantin Grameni după un gol marcat în meciul de fotbal dintre Metaloglobus București și Rapid București, contând pentru Superliga, desfășurat pe Clinceni Arena, pe 22 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri, pe site-ul propriu, care va fi programul etapei cu numărul 22 din SuperLiga.

Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus București

Sâmbătă, 17 ianuarie

Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad

Ora 18.00 Farul Constanța – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Argeș – FCSB

Duminică, 18 ianuarie

Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați

Ora 20.30 Dinamo București – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

