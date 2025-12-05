SuperLiga: Programul etapei a 22-a
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri, pe site-ul propriu, care va fi programul etapei cu numărul 22 din SuperLiga.
Vineri, 16 ianuarie
Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus București
Sâmbătă, 17 ianuarie
Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad
Ora 18.00 Farul Constanța – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Argeș – FCSB
Duminică, 18 ianuarie
Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani
Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați
Ora 20.30 Dinamo București – Universitatea Cluj
Luni, 19 ianuarie
Ora 20.00 Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova
