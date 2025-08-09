Sari direct la conținut
Superliga: Programul etapei a şaptea. Trei partide se joacă în 24 august

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a şaptea a Superligii. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro.

Trei partide se joacă în 24 august, potrivit programului anunțat de LPF.

Vineri, 22 august

Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia  

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Rapid

Sâmbătă, 23 august

Ora 18.45 FC Botoşani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo 

Duminică, 24 august

Ora 16.15 Oţelul Galaţi – CFR 1907 Cluj

Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti

Ora 21.30 FCSB – FC Argeş

Luni, 25 august

Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanţa.

