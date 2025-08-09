Superliga: Programul etapei a şaptea. Trei partide se joacă în 24 august
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a şaptea a Superligii. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro.
Trei partide se joacă în 24 august, potrivit programului anunțat de LPF.
Vineri, 22 august
Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia
Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Rapid
Sâmbătă, 23 august
Ora 18.45 FC Botoşani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo
Duminică, 24 august
Ora 16.15 Oţelul Galaţi – CFR 1907 Cluj
Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti
Ora 21.30 FCSB – FC Argeş
Luni, 25 august
Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanţa.
