SuperLiga: Rapid egalează liderul, după a patra victorie consecutivă

Rapid s-a impus categoric în duelul cu Unirea Slobozia, scor 4-1, luni seară, în Giulești, și este la egalitate de puncte cu FC Botoșani, liderul-surpriză al Superligii.

Gazdele au spulberat orice fel de emoție cu privire la câștigătoare încă din prima repriză, iar la pauză conduceau cu 3-0, prin golurile marcate de Petrila, Pop și Manea. Tot Rapid a punctat prima și în a doua repriză, prin căpitanul Dobre.

Ultima reușită a partidei le-a aparținut oaspeților – Espinosa a înscris pentru Unirea Slobozia în minutul 90+1.

FC Botoșani a jucat tot astăzi, pe teren propriu, și a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt. Liderul are 31 de puncte, câte are și Rapidul, însă un golaveraj superior. Podiumul este completat de Universitatea Craiova (28 p), care în această etapă a reușit doar o remiză în fața celor de la Metaloglobus.

Pentru Unirea Slobozia, înfrângerea cu Rapid a fost a treia consecutivă în Superligă, unde ialomițenii ocupă în acest moment locul 8, la un singur punct de play-off.