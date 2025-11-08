SuperLiga: Rapid joacă acasă și are o șansă mare să urce pe primul loc

Pe Giulești va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, un duel foarte interesant între două echipe care au impresionat în turul sezonului regulat: Rapid – FC Argeș.

După ce liderul Botoșani a pierdut la Farul, giuleștenii au acum ocazia să urce pe primul loc, lucru care se va întâmpla chiar și dacă fac doar un egal.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 77 de ori, de 37 de ori au câştigat bucureştenii, de 24 de ori s-au impus piteştenii, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate, notează lpf.ro.

Palmares cu Rapid gazdă: 38 jocuri – 24 victorii Rapid – 7 remize – 7 victorii FC Argeș.

Prima confruntare a avut loc pe 15 octombrie 1961, Dinamo Piteşti – Rapid 1-1, goluri înscrise de Vasile Florescu, respectiv Nicolae Georgescu.

Întâiul succes din contul giuleştenilor s-a consemnat pe 13 mai 1962, Rapid – Dinamo Piteşti 2-0. Ambele reuşite au purtat semnătura lui Ion Ionescu, nimeni altul decât cel mai bun marcator din istoria grupării bucureştene pe prima scenă (107 goluri).

Prima victorie bifată de piteşteni: 15 mai 1966, Dinamo Piteşti – Rapid 2-1.

Cea mai mare diferenţă de scor: 30 aprilie 1995, Rapid – FC Argeş 5-0 (antrenori Sorin Cârţu / Marian Bondrea).

Piteștenii sunt fără victorie în SuperLigă din 21 aprilie 2009, FC Argeș – Rapid 1-0.

Cea mai recentă dispută directă pe prima scenă: 11 iulie 2025, FC Argeș – Rapid 0-2 (Alexandru Dobre – dublă).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.