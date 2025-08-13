SuperLiga: Regula 5+6, respectată de majoritatea cluburilor în primele 5 etape

Sezonul 2025/2026 aduce o îmbunătăţire în ceea ce priveşte procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetăţenie română, din totalul de minute jucate, conform unei analize Intelligence Center FRF. După primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum: Oţelul Galaţi, Csikszereda, Rapid Bucureşti, Petrolul 52, Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova şi UTA Arad.

Trei echipe, UTA, Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova, au avut câte un singur meci în care nu au respectat regula, însă procentul general de respectare depăşeşte 75%, astfel că acestea nu ar fi supuse unei penalizări, scrie News.ro.

Petrolul a fost foarte aproape de a respecta regula chiar şi în cele două partide în care a început cu doar 4 jucători români. Schimbările efectuate pe parcursul meciului au dus de fiecare dată la prezenţa a cel puţin 5 jucători români pe teren. Exemple:

Oţelul – Petrolul, 0-0: [5, 5, 7, 6]

[5, 5, 7, 6] Petrolul – FCSB, 0-1: [4, 5, 5, 6]

[4, 5, 5, 6] Metaloglobus – Petrolul, 0-3: [4, 6, 7, 7]

[4, 6, 7, 7] Petrolul – UTA, 1-2: [5, 6, 5, 7]

[5, 6, 5, 7] U Cluj – Petrolul, 1-1: [6, 5, 7, 9]

Comparativ cu sezonul trecut, 7 echipe au acordat mai mult timp de joc fotbaliştilor români: Farul Constanţa, Unirea Slobozia, FC Botoşani, Universitatea Craiova, UTA Arad, Dinamo Bucureşti şi Oţelul Galaţi. Dintre acestea, Unirea Slobozia, FC Botoşani şi Oţelul Galaţi au înregistrat creşteri semnificative, de peste 5% din totalul minutelor jucate. Vestea este una îmbucurătoare, după ce în ultimii 6 ani numărul a scăzut constant.

Regula 5+6 are un rol esenţial în dezvoltarea fotbalului românesc pe termen lung. Prin obligativitatea folosirii unui număr minim de jucători eligibili pentru echipa naţională, regula încurajează cluburile să acorde mai mult timp de joc fotbaliştilor români, în special celor tineri. Acest lucru contribuie la formarea şi maturizarea unor generaţii noi de jucători, care pot ulterior să performeze în cupele europene sau la echipa naţională.