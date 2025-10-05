SuperLiga: Remarcații lui Andrea Mandorlini după victoria cu FC Hermannstadt: „Un meci bun”

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, i-a lăudat pe fotbaliștii Marcus Coco și Louis Munteanu, după victoria obținută duminică, în etapa a 12-a din SuperLiga, 2-1 cu FC Hermannstadt.

Munteanu nu mai marcase pentru echipa din Gruia în campionat de pe 23 mai 2025, în ultima etapă a play-off-ului din sezonul precedent. A făcut-o astăzi, în minutul 24, când a egalat cu un șut de la marginea careului.

Andrea Mandorlin: „Aș vrea să-i felicit pe Coco și Louis Munteanu”

„Astăzi am arătat dorință și cred că am meritat. Am fost conduși, dar am putut să revenim. Am suferit, dar am arătat și multe lucruri bune. Începem să fim toți în aceeași barcă. Am făcut un meci bun.

Aș vrea să-l felicit pe Coco, a făcut un meci bun, dar și pe Louis. Am făcut un meci bun, încercăm să jucăm cât mai bine și când nu avem mingea.

Perioada negativă cu mercato s-a încheiat, iar el (n.r. Louis Munteanu) e aici și dă 100%. Facem orice să se simtă bine și consider că este unul dintre cei mai buni atacanți din România.

Într-un meci sunt multe momente, am jucat bine, dar la început am primit acel gol urât. Meritam să câștigăm, mai ales că am arătat bine în ultimele meciuri”, a declarat Mandorlini, potrivit digisport.ro.

Grație acestui succes, CFR Cluj a acumulat 12 puncte și a urcat pe locul 11 în clasament. De cealaltă parte, FC Hermannstadt ocupă locul 13, cu 10 puncte.