SuperLiga: Remiză între Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Dur-Bozoancă, eroul oaspeților

Petrolul Ploiești și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Prima ocazie le-a aparținut gazdelor, însă Dur-Bozoancă a fost atent la șutul lui Grozav (‘5) de la mare distanță și a respins.

Portarul oaspeților a reușit două intervenții importante și în minutul 36, când i-a blocat pe Grozav și Sălceanu. Dur-Bozoancă a reușit o paradă spectaculoasă și în prelungirile primei reprize, la un șut încercat de Hanca dintr-o lovitură liberă dintr-o poziție dificilă.

Nici Nuno Pedro (’71) nu a reușit să-l învingă pe portarul Oțelului, care a respins în corner o minge care se ducea sub bara transversală.

În urma acestui rezultat, Petrolul ocupă locul 12, cu 15 puncte, în timp ce Oțelul se află pe 7, cu 23 de puncte.

