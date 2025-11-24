SuperLiga: Replica lui Daniel Pancu după ce a fost acuzat că s-a bucurat ostentativ împotriva Rapidului

CFR Cluj a învins-o pe Rapid București cu 3-0, obținând a doua victorie din mandatul lui Daniel Pancu, care a făcut o serie de declarații la o zi după succesul de duminică seară din Gruia.

GSP a scris că antrenorul a fost acuzat de unii rapidiști că „s-a bucurat ostentativ” la primul gol al lui Cordea.

„Eu 14-15 ani la Rapid am făcut tot pentru clubul ălă până la ultima pictură de energie. Nu are nicio legătură. Cu mama dacă ar fi fost meciul ieri, la fel m-aș fi bucurat”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

El a spus că în cariera de jucător a „făcut atâția ani atâtea lucruri pentru Rapid”.

„Asta este viața, sunt aici acum, dau absolut totul și mă bucur de ce fac la CFR Cluj. Ostenativ? Doamne ferește. Nu există discuția asta, e o discuție fără sens. Cum să fiu ostentativ la adresa Rapidului vreodată în viața asta? Nici dacă aș vrea n-aș putea. N-are sens”, a mai declarat Daniel Pancu.

Pentru CFR Cluj a fost a doua victorie consecutivă, după cea obținută cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Echipa lui Daniel Pancu se află pe locul al 11-lea, cu 19 puncte. Rapid este în continuare liderul campionatului, cu 35 de puncte.