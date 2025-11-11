SuperLiga: Șeful arbitrilor explică de ce nu au putut fi trasate liniile de ofsaid la golul prin care CFR Cluj a învins Unirea Slobozia

Conferinta de presa sustinuta de presedintele Comisiei Centrale de Arbitri, Kyros Vassaras, la Casa Fotbalului, 27.04.2023 / FOTO: Agerpres

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a venit cu clarificări privind imposibilitatea utilizării liniilor de ofsaid în meciul Unirea Slobozia vs CFR Cluj.

Unicul gol al partidei de la Clinceni a fost marcat în minutul 42, când Cordea a fost lansat de Matei Ilie cu o pasă peste apărarea adversă și l-a învins pe Gurău. Nu a fost însă clar dacă jucătorul echipei din Gruia se afla în ofsaid, iar „centralul” Cristian Moldoveanu nu a putut fi ajutat din camera VAR.

„Infrastructura actuală a stadionului din Clinceni nu permite întotdeauna o intervenție precisă pentru situațiile de ofsaid din cauza limitărilor tehnice cauzate de poziționarea și unghiul camerelor. Până când camerele nu vor fi repoziționate sau ridicate, trasarea precisă a liniei de ofsaid va continua să fie imposibilă în situații similare.

În timpul meciului, în minutul 42, operatorul nu a putut trasa linia de ofsaid din cauza unor probleme semnificative cauzate de amplasarea camerelor și de infrastructura stadionului. Camerele din acest stadion sunt amplasate la o înălțime foarte joasă, ceea ce afectează grav precizia și corectitudinea trasării liniei de ofsaid pe imaginile video.

Camera principală a fost montată la o înălțime redusă, ceea ce i-a limitat câmpul vizual și a făcut imposibilă trasarea liniei de ofsaid în momentul pasei decisive, deoarece nu toți jucătorii erau vizibili în cadru la momentul dat.

Camera din dreapta, de la 16 metri, a surprins doar trei puncte de calibrare. Acest lucru este insuficient pentru calibrarea terenului, făcând imposibilă plasarea precisă a liniei din punct de vedere geometric.

Camera din stânga, de la 16 metri, a avut de asemenea o acoperire limitată a cadrului, similar cu camera principală, astfel că nu toți jucătorii implicați în faza de ofsaid erau cuprinși în imagine.

Toți acești factori, combinați, fac imposibilă efectuarea unei intervenții precise pentru linia de ofsaid în această situație.

Oficialii video ai meciului au fost instruiți ca, în cazurile în care trasarea liniilor nu este posibilă, să ia o decizie bazată pe cea mai bună imagine oferită de camere și să confirme decizia de pe teren atunci când aceasta nu este clar și evident greșită”, a explicat Vassaras, potrivit frf.ro.