SuperLiga: Și-a găsit echipă și a semnat, după despărțirea de Rapid

Portarul Dinu Moldovan a fost transferat de Rapid în luna martie, după ce în tabăra giuleștenilor se accidentase Marian Aioani, pe atunci titular de drept.

În cele din urmă, goalkeeperul de 35 de ani, care a avut contract până la 30 iunie, a plecat de la formația alb-vișinie fără vreun minut jucat, deoarece Rapid a mizat pe Franz Stolz (adus de la Genoa).

Acum, Dinu Moldovan și-a găsit o nouă echipă. Este vorba despre SCM Zalău, grupare din liga a treia, care l-a prezentat oficial în cursul zilei de luni, 11 august, relatează Digi Sport.