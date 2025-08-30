SuperLiga: U Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă pe loc de play-off
Universitatea Cluj a învins echipa Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Clinceni, în etapa a opta din SuperLiga.
Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 0-1
Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 54: pe rând, trei jucători de la U Cluj au lovit mingea cu capul, iar aceasta a ajuns la Nistor în mijlocul careului, care l-a învins pe Rusu cu un șut fără preluare.
În urma acestui succes, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 12 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, trupa lui Andrei Prepeliță rămâne cu 11 puncte și ocupă locul 8.
Au evoluat echipele:
- Unirea Slobozia: Rusu – Dorobanțu (Ibrian ’74), I. Dinu, Antoche, Șerbănică – V. Pop, Hamdiu (Deaconu ’69), Purece (Said ’74) – Bărbuț (Florescu ’62), Afalna, Dragu (Dulcea ’61). Antrenor: Andrei Prepeliță
- Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Simion (Artean ’78), Codrea (M. Silva ’83), Bic – Nistor (Fabry ’78) – Trică (Bota ’60), Lukic.â Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.
