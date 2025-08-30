SuperLiga: U Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă pe loc de play-off

Universitatea Cluj a învins echipa Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Clinceni, în etapa a opta din SuperLiga.

Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 0-1

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 54: pe rând, trei jucători de la U Cluj au lovit mingea cu capul, iar aceasta a ajuns la Nistor în mijlocul careului, care l-a învins pe Rusu cu un șut fără preluare.

În urma acestui succes, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 12 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, trupa lui Andrei Prepeliță rămâne cu 11 puncte și ocupă locul 8.

Au evoluat echipele: