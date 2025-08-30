Sari direct la conținut
SuperLiga: U Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă pe loc de play-off

Ioan Ovidiu Sabău, la meciul Universitatea Cluj vs. Dinamo, de pe Cluj Arena, 12 aprilie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Universitatea Cluj a învins echipa Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Clinceni, în etapa a opta din SuperLiga.

Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 0-1

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 54: pe rând, trei jucători de la U Cluj au lovit mingea cu capul, iar aceasta a ajuns la Nistor în mijlocul careului, care l-a învins pe Rusu cu un șut fără preluare.

În urma acestui succes, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 12 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, trupa lui Andrei Prepeliță rămâne cu 11 puncte și ocupă locul 8.

Au evoluat echipele:

  • Unirea Slobozia: Rusu – Dorobanțu (Ibrian ’74), I. Dinu, Antoche, Șerbănică – V. Pop, Hamdiu (Deaconu ’69), Purece (Said ’74) – Bărbuț (Florescu ’62), Afalna, Dragu (Dulcea ’61). Antrenor: Andrei Prepeliță
  • Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Simion (Artean ’78), Codrea (M. Silva ’83), Bic – Nistor (Fabry ’78) – Trică (Bota ’60), Lukic.â Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

