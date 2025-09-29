SuperLiga: U Cluj și CFR Cluj, remiză spectaculoasă în ultimul meci al etapei #11. Cum arată clasamentul
Uniiversitatea Cluj și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat luni, în etapa a 11-a din SuperLiga.
U Cluj – CFR Cluj 2-2
Echipa antrenată de Mandorlini a deschis scorul în minutul 9, când Cordea a centrat dintr-o lovitură liberă, iar Djokovic a înscris cu o lovitură de cap.
Trupa lui Sabău a egalat în minutul 34, când Matei Ilie a deviat în propria poartă la un șut al lui Mikanovic. După alte trei minute, Nistor a centrat, iar Lukic a înscris cu capul de lângă Sinyan și U Cluj a trecut în avantaj.
CFR Cluj a egalat în minutul 58, când Biliboc l-a învins pe Gertmonas cu un șut de la marginea careului.
În urma acestui rezultat, U Cluj a acumulat 14 puncte și ocupă locul 9, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 13, cu 9 puncte și un meci mai puțin disputat.
Au evoluat echipele:
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (M. Silva ’76) – Artean, Drammeh (Codrea ’65) – Postolachi (Macalou ’69), Nistor (Fabry ’76), El Sawy (Bota ’64) – Lukic. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică ’71), Djokovic (Korenica ’46), T. Keita – Cordea (Emerllahu ’46), L. Munteanu (Cernigoi ’88), Biliboc (Kun ’76). Antrenor: Andrea Mandorlini.
SuperLiga, clasamentul după 11 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Universitatea Craiova
|21-12
|24
|2. FC Botoșani
|22-10
|22
|3. Rapid București
|16-8
|22
|4. FC Argeș
|18-13
|22
|5. Dinamo București
|18-11
|20
|6. Unirea Slobozia
|15-11
|18
|7. UTA Arad
|15-14
|16
|8. Farul Constanța
|13-14
|15
|9. Universitatea Cluj
|13-11
|14
|10. Oțelul Galați
|11-11
|13
|11. FCSB
|13-18
|10
|12. FC Hermannstadt
|9-14
|10
|13. CFR Cluj
|15-20
|9 (-1 meci)
|14. Petrolul Ploiești
|7-14
|6
|15. Csikszereda
|10-22
|5 (-1 meci)
|16. Metaloglobus
|10-23
|3