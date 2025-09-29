SuperLiga: U Cluj și CFR Cluj, remiză spectaculoasă în ultimul meci al etapei #11. Cum arată clasamentul

Uniiversitatea Cluj și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat luni, în etapa a 11-a din SuperLiga.

U Cluj – CFR Cluj 2-2

Echipa antrenată de Mandorlini a deschis scorul în minutul 9, când Cordea a centrat dintr-o lovitură liberă, iar Djokovic a înscris cu o lovitură de cap.

Trupa lui Sabău a egalat în minutul 34, când Matei Ilie a deviat în propria poartă la un șut al lui Mikanovic. După alte trei minute, Nistor a centrat, iar Lukic a înscris cu capul de lângă Sinyan și U Cluj a trecut în avantaj.

CFR Cluj a egalat în minutul 58, când Biliboc l-a învins pe Gertmonas cu un șut de la marginea careului.

În urma acestui rezultat, U Cluj a acumulat 14 puncte și ocupă locul 9, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 13, cu 9 puncte și un meci mai puțin disputat.

Au evoluat echipele:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (M. Silva ’76) – Artean, Drammeh (Codrea ’65) – Postolachi (Macalou ’69), Nistor (Fabry ’76), El Sawy (Bota ’64) – Lukic. Antrenor : Ioan Ovidiu Sabău

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică '71), Djokovic (Korenica '46), T. Keita – Cordea (Emerllahu '46), L. Munteanu (Cernigoi '88), Biliboc (Kun '76). Antrenor: Andrea Mandorlini.

SuperLiga, clasamentul după 11 etape