SuperLiga: Un fundaș și-a reziliat contractul cu Rapid și a semnat cu Oțelul Galați

Paul Iacob și-a reziliat marți contractul cu Rapid București și va continua în acest sezon tot în SuperLigă la Oțelul Galați, potrivit GSP.

După trei sezoane petrecute la Rapid, în care a strâns 59 de meciuri în Superligă, fundașul a fost împrumutat anul trecut la FC Botoșani. În sezonul trecut, a bifat doar cinci apariții pentru Rapid, fiind ținut departe de teren mai bine de patru luni, din cauza unei operații de hernie de disc. Apoi a evoluat pentru FC Botoșani.

El a revenit în vară la Rapid dar nu intra în planurile antrenorului, motiv pentru care și-a reziliat contractul scadent în 2026.

În vârstă de 29 de ani, Paul Iacob a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru Farul Constanța, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov, ASA Târgu Mureș, Dunărea Călărași și Chindia Târgoviște.